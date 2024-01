Viele Jahre fristete der Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart das Dasein einer grauen Maus, die Jahr für Jahr um den Klassenerhalt kämpfen musste. Bis Sebastian Hoeneß im April das Traineramt übernahm und den Club aus Bad Cannstatt prompt in nie für möglich gehaltene Höhen führte. Was macht das mit den Fans? Der GEA hat sich umgehört und Stuttgarter Hardcore-Anhänger aus der Region zum Höhenflug des Teams befragt.

Fünf von insgesamt 25 Cannstatter Buben, einem erst im März gegründeten VfB-Fanclub aus Degerschlacht. Von links: Lukas Seybold, Leo Waurick, Gründer Simon Bothar, Dennis Thumm sowie Tim Lichtenberger. FOTO: PIETH Fünf von insgesamt 25 Cannstatter Buben, einem erst im März gegründeten VfB-Fanclub aus Degerschlacht. Von links: Lukas Seybold, Leo Waurick, Gründer Simon Bothar, Dennis Thumm sowie Tim Lichtenberger. FOTO: PIETH

