Der VfB Stuttgart verliert am Sonntagmittag zum ersten Mal seit Januar in der Fußball-Bundesliga. Mit 1:2 hat das Team von Trainer Sebastian Hoeneß gegen Werder Bremen das Nachsehen. Warum diese Niederlage dennoch kein wirklicher Rückschlag ist.

Enttäuschte Gesichter beim VfB Stuttgart. Foto: FrankPeters Enttäuschte Gesichter beim VfB Stuttgart. Foto: FrankPeters

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.