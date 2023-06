VfB Stuttgarter Spiel gegen Balingen findet in Reutlingen statt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Fußball-Regionalligist TSG Balingen weicht für das Erstrunden-Spiel im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart ins Stadion an der Kreuzeiche in Reutlingen aus. Das gab der Club am Dienstag bekannt. Die Partie wird zwischen dem 11. und 14. August ausgetragen, muss aber noch genau terminiert werden.

»Die geografische Nähe zu Balingen und zu Stuttgart, das Fassungsvermögen des Reutlinger Stadions, insbesondere die dort verfügbaren 5.000 Sitzplätze und die Gesamtkapazität von 13.400 Plätzen sowie natürlich die Rahmenbedingungen vor Ort haben zu dieser Entscheidung geführt«, sagte TSG-Geschäftsführer Jonathan Annel in einer Mitteilung des Viertligisten.

Die Balinger hätten das Schwaben-Duell mit dem Bundesligisten gerne in ihrer heimischen und rund 8.000 Zuschauer fassenden Bizerba-Arena ausgetragen. Es sei allerdings schnell klar geworden, dass viele Auflagen dafür gar nicht und manche nur zum Teil hätten erfüllt werden können. (dpa)