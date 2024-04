VfB Stuttgart gewinnt Topspiel und ist nun punktgleich mit dem FC Bayern

Bitte aktivieren Sie Javascript

DORTMUND. Der VfB Stuttgart hat einen großen Schritt in Richtung Champions League gemacht. Das Team von Sebastian Hoeneß gewann das Bundesliga-Topspiel bei Borussia Dortmund am Samstagabend mit 1:0 (0:0). Damit sind die Bad Cannstatter nun punktgleich mit Rekordmeister FC Bayern, der gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim mit 2:3 unterlag. Doch weil RB Leipzig sein Spiel beim SC Freiburg gewann, beträgt der Vorsprung auf den ersten Nicht-Champions-League-Platz, auf den nun der BVB abrutscht, weiter sieben Zähler. Dennoch steht durch den Auswärtserfolg bereits zum jetzigen Zeitpunkt fest, dass die Stuttgarter in der kommenden Saison wieder international unterwegs sein werden. Es stellt sich nun nur noch die Frage, ob in der Europa League oder der Königklasse.

Den entscheidenden Treffer für den VfB, bei dem der zentrale Mittelfeldspieler Angelo Stiller völlig überraschend den gelbgesperrten Kapitän Waldemar Anton in der Innenverteidigung ersetzte, erzielte Top-Torjäger Serhou Guirassy in der 64. Minute nach einem Konter und einer Vorlage vom starken Jamie Leweling, der in der Dreierkette als rechter Schienenspieler überzeugte.

VfB mit der besseren Spielanlage

In einer ausgeglichenen ersten Hälfte hätte Karim Adeyemi in der 31. Minute die Führung für die Hausherren erzielen müssen. Der Dortmunder Flügelspieler nutzte einen Stellungsfehler des unsicher agierenden Verteidigers Josha Vagnoman, lief alleine auf VfB-Keeper Alexander Nübel zu, der jedoch mit einer überragenden Fußreaktion aus wenigen Metern zur Ecke klären konnte. Die beste Chance für die Stuttgarter hatte Top-Torjäger Serhou Guirassy nach 25 Minuten. Er setzte eine Flanke von Maximilian Mittelstädt aus rund fünf Metern per Kopf aber völlig daneben. Ansonsten war das Remis zur Pause der verdiente Spielstand, wobei der VfB über die bessere Spielanlage verfügte.

Zu Beginn der zweiten Hälfte übernahm der BVB dann immer mehr die Kontrolle. Zwingende Torchancen erspielte sich die Mannschaft von Trainer Edin Terzic aber keine. Die Stuttgarter agierten nun defensiver und setzten in der 64. Minute den entscheidenden Nadelstich per Konter, den Guirassy mit seinem 24. Saisontreffer vollendete. Direkt im Anschluss hätten die Hausherren durch Nationalstürmer Niclas Füllkrug beinahe den Ausgleichstreffer erzielt. Sein Kopfball im Strafraum landete aber knapp über dem Gebälk.

Schlotterbeck vergibt Riesenchance zum Ausgleich

Doch spätestens als BVB-Verteidiger Nico Schlotterbeck in der 80. Minute aus rund drei Metern frei zum Abschluss kam, dachten alle 81.365 Zuschauer im ausverkauften Signal-Iduna-Park, dass nun die Zeit für das 1:1 gekommen war. Doch der elffache deutsche Nationalspieler setzte den Ball kläglich einige Meter über den Kasten. Zuvor hatte Keeper Nübel einen Kopfball des eingewechselten Felix Nmecha stark gehalten. Der 27-Jährige, der in der vergangenen Woche so folgenschwer gegen Heidenheim gepatzt hatte, zeichnete sich in der neunminütigen Nachspielzeit noch weitere Male aus und hatte am Ende einen großen Anteil daran, dass die Stuttgarter das 1:0 über die Zeit brachten. (GEA)