VfB Stuttgart am »Deadline Day«: Sosa überraschend weg, neuer Verteidiger da

STUTTGART. Überraschende Wendung am »Deadline Day«: Borna Sosa verlässt den Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart doch noch auf den letzten Drücker. Der kroatische Fußball-Nationalspieler wechselt zum niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam. Das berichteten mehrere Medien kurz vor Ablauf der Transferperiode am Freitag übereinstimmend. Nach dpa-Informationen soll die Ablösesumme für den Außenverteidiger zwischen acht und zehn Millionen Euro betragen. Sein Vertrag beim VfB lief noch bis zum 30. Juni 2025. In Amsterdam ist seit diesem Frühjahr Ex-VfB-Sportdirektor Sven Mislintat als Technischer Direktor tätig.

Sosa spielte seit 2018 in Stuttgart. Der 25-Jährige ist einer der Leistungsträger der Schwaben, galt aber schon in den vergangenen Jahren immer wieder als Wechselkandidat. In diesem Sommer wurde er mit dem spanischen Club FC Sevilla in Verbindung gebracht. Weil Verhandlungen ins Stocken gerieten, schien es so, als würde Sosa beim VfB bleiben. Nun ist er aber nach dem Japaner Wataru Endo (FC Liverpool) und dem Griechen Konstantinos Mavropanos (West Ham United) der dritte prominente Spieler, der die Stuttgarter in diesem Sommer verlässt.

Verteidiger Rouault kommt aus Toulouse

Der VfB hat kurz vor dem Ende der Transferperiode aber auch noch einen Neuzugang präsentiert:Abwehrspieler Anthony Rouault. Der 22-Jährige kommt für ein Jahr auf Leihbasis vom französischen Pokalsieger und Europa-League-Teilnehmer FC Toulouse. Medienberichten zufolge besitzt der schwäbische Fußball-Bundesligist eine Kaufoption für den Innenverteidiger. Der VfB reagierte damit auf den Abgang des Griechen Konstantinos Mavropanos, der sich kürzlich dem englischen Conference-League-Sieger West Ham United angeschlossen hatte.

Lionel Messi (r) von Paris Saint-Germain gegen Anthony Rouault (M) vom FC Toulouse. Foto: Lewis Joly/DPA Lionel Messi (r) von Paris Saint-Germain gegen Anthony Rouault (M) vom FC Toulouse. Foto: Lewis Joly/DPA

»Anthony bringt nach unserer Überzeugung alle Eigenschaften mit, um sich schnell in der Bundesliga zu etablieren. Er hat bereits zahlreiche Profispiele in Frankreich bestritten und damit wichtige Erfahrungen gesammelt, gleichzeitig hat er mit 22 Jahren noch weiteres Entwicklungspotenzial«, sagte Stuttgarts Sportdirektor Fabian Wohlgemuth über den französischen Neuzugang.

VfB verleiht Sankoh erneut in die Niederlande

Offensivspieler Mohamed Sankoh wechselt mit sofortiger Wirkung vom VfB zum niederländischen Erstligisten Heracles Almelo. Die beiden Clubs verständigten sich auf eine einjährige Leihe, teilten die Schwaben am Freitag mit. »Für Mo ist es sehr wichtig, regelmäßig zum Einsatz zu kommen. Bei Heracles Almelo hat er diese Option in einer Liga, die er bereits aus der vergangenen Spielzeit kennt«, sagte VfB-Sportdirektor Wohlgemuth.

Mohamed Sankoh wechselt mit sofortiger Wirkung vom VfB Stuttgart zum niederländischen Erstligisten Heracles Almelo. Foto: Jan-Philipp Strobel/DPA Mohamed Sankoh wechselt mit sofortiger Wirkung vom VfB Stuttgart zum niederländischen Erstligisten Heracles Almelo. Foto: Jan-Philipp Strobel/DPA

Der 19-Jährige kam 2020 zum VfB und war bereits in der Vorsaison in die Eredivisie an Vitesse Arnheim ausgeliehen gewesen. Dort bestritt Sankoh 21 Spiele, in denen er zwei Tore erzielte. Für den VfB lief der Stürmer bislang zweimal in der Bundesliga, einmal im DFB-Pokal sowie 15 Mal in der Regionalliga Südwest auf. (dpa/GEA)

