Der VfB Stuttgart schafft beim 5:2-Erfolg gegen RB Leipzig den erhofften Befreiungsschlag in der Bundesliga nach zwei Niederlagen in Folge. Fans sehen Kombinationsfußball vom Feinsten und drei Premieren bei den Schwaben.

Deniz Undav (rechts) jubelt mit Josha Vagnoman nach dem 2:0. Foto: Eibner-Pressefoto/Michael Weber Deniz Undav (rechts) jubelt mit Josha Vagnoman nach dem 2:0. Foto: Eibner-Pressefoto/Michael Weber

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.