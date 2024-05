Der VfB Stuttgart schlägt den FC Bayern im Südgipfel mit 3:1. Nach der Partie steigt Sebastian Hoeneß in der Fankurve auf den Zaun. Was dieser emotionale Moment über den 41 Jahre alten Erfolgscoach verrät und warum der Sieg gegen den Rekordmeister aus gleich mehrerer Sicht so besonders ist.

Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß (grauer Anzug) jubelt nach dem Spiel auf dem Zaun mit den VfB-Fans. Foto: Tom Weller/dpa Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß (grauer Anzug) jubelt nach dem Spiel auf dem Zaun mit den VfB-Fans. Foto: Tom Weller/dpa

