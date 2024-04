Der VfB Stuttgart gewinnt das Topspiel in der Bundesliga bei Borussia Dortmund mit 1:0 und marschiert weiter klar in Richtung Champions League. Welche drei VfB-Profis im Signal-Iduna-Park ihre ganz persönliche Erfolgsgeschichte geschrieben haben.

Man of the Match beim VfB Stuttgart: Der in den letzten Wochen immer stärker werdende Jamie Leweling. Foto: Bernd Thissen/dpa Man of the Match beim VfB Stuttgart: Der in den letzten Wochen immer stärker werdende Jamie Leweling. Foto: Bernd Thissen/dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.