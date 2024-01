Der VfB Stuttgart verliert in der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Bochum mit 0:1 (0:0). Das Sportliche rückte nach der Partie an der Castroper Straße allerdings schnell wieder in den Hintergrund. Warum sogar ein Spielabbruch für längere Zeit im Raum stand.

Leitet mit einem individuellen Fehler die 0:1-Niederlage in Bochum ein: VfB-Mittelfeldspieler Angelo Stiller. Foto: Eibner-Pressefoto/Fabio Deinert Leitet mit einem individuellen Fehler die 0:1-Niederlage in Bochum ein: VfB-Mittelfeldspieler Angelo Stiller. Foto: Eibner-Pressefoto/Fabio Deinert

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.