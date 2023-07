Trio aus Region auf dem Podium

Bitte aktivieren Sie Javascript

MEISSENHEIM. Mit drei Medaillen kehrten die wenigen Starter aus der Region von den baden-württembergischen Reit-Meisterschaften zurück, die eine Qualifikation zur deutschen Meisterschaft darstellten. Annika-Berenike Dörr, im Vorjahr Champion bei den Jungen Reitern, sicherte sich in der nächsthöheren Altersklasse Championat U 25 den dritten Platz. In der ersten Drei-Sterne-Dressur, in der auch zahlreiche Profis und langjährig erfahrene Spitzenreiter des Landes aus anderen Altersklassen antraten, wurde die Reutlingerin vor den Augen von Landestrainer Christoph Niemann nach einer sicheren Runde mit ihrem Wallach Salitos 16. mit 66,526 Prozentpunkten.

Im zweiten Drei-Sterne-Wettbewerb in Meißenheim kam die Schülerin von Dorothee Schneider dann auf den 13. Rang. Sie musste sich hier mit 61,930 Prozentpunkten begnügen. »Das war mein erster Kurz-Grand-Prix«, berichtete Dörr, die seit ihren ersten Drei-Sterne-Platzierungen wieder dem Landeskader (U 25) angehört. Die Prüfung begann sehr gut. Gegen Ende schlichen sich jedoch teure Fehler bei den Piaffen und Wechseln ein, die Abzüge gaben.

»Es sind schon sehr gute Momente dabei«

»Ich bin sehr glücklich, dass Salitos und ich den Weg schon so weit zusammen entwickeln konnten und nun auch auf Drei-Sterne-Niveau an Meisterschaften teilnehmen dürfen. Es sind schon sehr gute Momente dabei, jedoch müssen wir noch daran arbeiten, Fehler zu reduzieren und mehr Sicherheit im Viereck erlangen«, lautete das Fazit der jungen Reiterin. Bärbel Eppinger vom Münsinger Lerchenhof wurde in diesen beiden Prüfungen auf ihrem routinierten Wallach Roy 15. (66,763) und 11. (66,907).

Ebenfalls in S-Dressuren war Lena Merkt im Einsatz. Die 18 Jahre alte Tübingerin belegte in Ein-Stern-Wettbewerben mit ihrem Hengst Sarotti Mocca-Sahne die Ränge vier und neun sowie in der Kür den sechsten Platz. In der Junioren-Klasse sicherte sich Dressur-Youngster Naja Sofie Tribusser vom Münsinger Lerchenhof Meisterschafts-Bronze. Mit Highness Highlight erreichte sie in L-Prüfungen die Ränge vier, drei und vier. Allrounderin Allegra Elisabeth Hüttig (Lerchenhof) war im Dressur- Viereck und im Springparcours zu finden. Im Springen holte sie bei den Ponyreitern Silber mit Sietlands Gustav. In den ersten beiden Wertungen blieb das Paar fehlerlos.

Ruggaber im S-Springen platziert

Springreiterin Greta Völker kam in Ichenheim bei den Junioren auf Gesamtplatz sieben. Mit ihrer Stute Victoria kassierte die Trochtelfinger im Zeitspringen 7,12 Strafpunkte. In einer weiteren M-Prüfung fiel einmal, im abschließenden S-Springen, in dem sie Siebte wurde, zwei Mal die Stange. Ihre Mutter Carolin durfte sich als Ausbilderin über die Meistertitel in Pflicht und Kür ihrer Schülerin Teresa Hoffmeister (Balingen/Junioren) freuen.

Kai Ruggaber belegte in der Klasse der Reiter den 14. Rang. Der Bronnweiler hatte mit Mr. Newman als bestes Ergebnis als 13. eine Platzierung im Drei-Sterne-S-Springen zu Buche stehen. (GEA)