Premiere des Schönberg-Cups in Pfullingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Einen Viererpack als Turnier-Veranstalter hat die Reiterkameradschaft Pfullingen auch in dieser Saison geplant. Der erfolgreiche Auftakt wurde bereits am vergangenen Wochenende gemacht. Nun folgt am Samstag und Sonntag eine Veranstaltung bis Klasse S, ehe auf der Anlage am Ahlsberg auch im Juli wieder in zwei Turnieren um Siegesschleifen gekämpft wird. Anders als im Vorjahr gibt es diesmal keine dreitägigen, sondern jeweils zweitägige Veranstaltungen. »Damit unsere immer toll mitziehenden Helfer etwas weniger beansprucht werden«, sagt Turnierchef Stefan Tröster.

Weitere Änderung: Ein Pfullinger Schönberg-Cup für die Klassen M bis E wurde ins Leben gerufen, der das kommende Turnier und die finale Veranstaltung am 8./9. Juli betrifft.

Amateursport voranbringen

Er wendet sich an Amateure, Junge Reiter und Junioren. Tröster: »Wir wollen den Amateursport ein wenig nach vorne bringen.« Die Resonanz ist beachtlich: Bislang haben sich 65 Teilnehmer für die Cup-Wertung registrieren lassen. Die Ergebnisse aus drei Wertungsprüfungen werden addiert und so die Gewinner ermittelt. Es gebe in der neuen Turnier-Serie lukrative Preisgelder und attraktive Ehrenpreise, hebt Tröster hervor.

Auch das bevorstehende Turnier stößt in der Reit-Szene auf viel Interesse. Bei der Reiterkameradschaft gingen für die insgesamt zehn Prüfungen 550 Nennungen ein. Etwa 200 Reiter wollen in Pfullingen an den Start gehen. Während in der Vorwoche Prüfungen bis Klasse M ausgetragen wurden, ist der Top-Wettbewerb diesmal ein Ein-Stern-S-Springen mit Stechen, das am Sonntag (16 Uhr) den Abschluss der Veranstaltung bildet. Für diese Prüfung gingen 25 Meldungen ein, das Zwei-Sterne-M-Springen, der Höhepunkt am Samstag (16.30 Uhr), kann 38 Nennungen verbuchen. Stark nachgefragt sind insbesondere die Wettbewerbe in den Klassen M bis A, die jeweils bis zu 80 Teilnehmer in Angriff nehmen wollen.

Mit Andy Witzemann, Andreas Wittlinger und dem Münsinger Hendrik Mader kommen die Vorjahres-Gewinner der Top-Prüfungen wieder nach Pfullingen. Ein Stammgast ist auch Routinier Ulrich Möck, während die Gastgeber unter anderem durch die Familien Erkner und Hageloch vertreten sind. (eye)