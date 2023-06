Ein Moment für die Sportgeschichte: Novak Djokovic lässt sich auf den Boden fallen, breitet die Arme aus und genießt den riesigen Jubel der Zuschauer. Der serbische Superstar krönte sich mit seinem 23. Grand-Slam-Titel zum erfolgreichsten Tennisspieler. Foto: JEAN-FRANCOIS BADIAS/DPA Ein Moment für die Sportgeschichte: Novak Djokovic lässt sich auf den Boden fallen, breitet die Arme aus und genießt den riesigen Jubel der Zuschauer. Der serbische Superstar krönte sich mit seinem 23. Grand-Slam-Titel zum erfolgreichsten Tennisspieler. Foto: JEAN-FRANCOIS BADIAS/DPA

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.