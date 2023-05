Michael Jung in Marbach auf Sieg-Kurs

Verteidigt in Marbach die Führung im Gelände und geht nun als Führender am Sonntag ins Springen: Publikumsliebling Michael Jung. Foto: Reisner

MARBACH. Der Vorjahressieger aus Horb-Altheim verteidigte auf seinem Olympia-Pferd Chipmunk im Gelände seinen ersten Platz aus der Dressur und weist 30,7 Strafpunkte auf. Knapp dahinter (32,4) liegt der Schweizer Felix Vogg mit Dao de l’Ocean. Platz drei nimmt mit Malin Hansen-Hotopp (35,1) die zweitbeste Deutsche ein. Auf Carlitos Quidditch verbesserte sie sich im Gelände um sechs Ränge.

In der ersten Abteilung der Zwei-Sterne-Prüfung ist die Schwedin Sara Algotsson-Ostholt mit Dinathia auch nach der Geländeprüfung in Führung. Durch einen starken Ritt auf der Querfeldeinstrecke machte die Trochtelfingerin Nele Mader mit ihrer Stute Joliemara zwölf Plätze gut und geht nun auf Rang fünf am Sonntag ins Springen.

Die zweite Abteilung der Zwei-Sterne-Prüfung ist bereits entschieden. Hier setzte sich im Haupt- und Landgestüt nach den drei Disziplinen die Deutsche Emma Hartmann mit Baloucor durch. (GEA)