Martin Frey aus Bad Urach gewinnt Silber bei deutscher Mountainbike-Meisterschaft

Martin Frey aus Bad Urach sicherte sich beim Mountainbike-Marathon in Singen die Silbermedaille.

SINGEN. Vorjahres-Gewinner Andreas Seewald war zu stark für Martin Frey. Aber mit Platz zwei bei der deutschen Marathon-Meisterschaft der Mountainbiker in Singen holte sich der Bad Uracher die erhoffte Medaille. Im Vorjahr in Titisee war der 29-Jährige Fünfter geworden. Der Lenggrieser Seewald lag nach 100 Kilometern, auf denen 2.800 Höhenmeter überwunden werden mussten, 1:48 Minuten vor Frey, der im Kampf um Rang zwei Simon Stiebjahn (beide Singer Racing) um eine Sekunde hinter sich ließ.

Mit Jakob Hartmann (Vierter) und Caleb Kieninger (Zehnter) kamen zwei weitere Teamkollegen unter die Top Ten. »Das Rennen ist offen«, hatte der Wahl-Freiburger vor dem Start gesagt. Frey war auf den Punkt in Top-Form. Bereits in den beiden vergangenen Rennen in Furtwangen sowie im französischen Forestiere hatte er mit zweiten Rängen demonstriert, dass mit ihm zu rechnen ist. (eye)