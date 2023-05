Großer Auftritt von der jungen Trochtelfingerin Nele Mader

Bitte aktivieren Sie Javascript

MARBACH. Am Ende stand sie in der Ergebnisliste vor zwei ganz großen Namen: Nele Mader ließ in der Zwei-Sterne-Prüfung der Marbacher Vielseitigkeit die Schwedin Sara Algotsson-Ostholt – die Olympia-Zweite von London wurde am Sonntag Vierte – und den auf Rang fünf folgenden dreimaligen Olympiasieger Michael Jung hinter sich. Auch wenn die Stars in diesem Wettbewerb nicht ihre Top-Pferde ritten, muss man die Könner der Szene erst einmal hinter sich lassen.

»Darauf bin ich schon ein bisschen stolz, nachdem wir in der Dressur relativ niedrig bewertet wurden«, sagte die Trochtelfingerin, die mit ihrer neunjährigen Stute Joliemara im Haupt- und Landgestüt Dritte wurde. Vor ihr lagen in ihrer Abteilung lediglich der australische »Mister Vielseitigkeit« Andrew Hoy, der die Prüfung gewann, sowie die zweitplatzierte Gerlingerin Katharina Woodland. Dass Mader hinter Woodland zudem baden-württembergische Vizemeisterin wurde, rundete ihre Gala-Vorstellung am Wochenende ab.

Es war, seit Kai Ruggaber vor sechs Jahren in der damaligen Drei-Sterne-Prüfung angetreten war, das Highlight eines Teilnehmers aus der Region bei dem prestigeträchtigen Turnier.

Bei der veranstaltenden Interessengemeinschaft der Vielseitigkeitsreiter in Baden-Württemberg (IGV) war man nicht überrascht von Maders Top-Platzierung. Iris Goedicke-Ruggaber, die Sportliche Leiterin des Turniers, brachte es auf den prägnanten Nenner: »Super Pferd, super Reiterin, super performt.« Vor allem, wenn man berücksichtigt, dass die 23 Jahre alte Reiterin die niederländische Stute erst seit zweieinhalb Jahren reitet. Bis dahin hatte das Pferd ausschließlich Springprüfungen absolviert. Mader: »Weil sie erst relativ spät angeritten wurde, dachte ich, vielleicht kann man es auch mit Dressur-Lektionen versuchen.« Mit diesem Gefühl lag sie richtig. Joliemara erwies sich als sehr talentiertes Vielseitigkeitspferd.

Gelände und Springen fehlerfrei

In Marbach folgte auf Rang 17 zum Auftakt in der Dressur ein Nullfehler-Ritt im Gelände, wobei das Duo eines der wenigen Teams war, das in der Zeit blieb. Trotz des tiefen Bodens habe Joliemara »von Anfang bis Ende top durchgezogenen«, sagte Mader, die nach zwei Disziplinen Fünfte war. Auch im Springen hieß es: Fehlerfrei. Joliemara blieb sehr konzentriert, obwohl sie derart große Arenen zuvor kaum kannte. Das bedeutete Gesamt-Rang drei. Die Psychologiestuddentin über die Entwicklung der Stute: »Das war ein weiterer Fortschritt. Ich bin sehr glücklich darüber.« Zuletzt am Weiherhof in Radolfzell hatten sie Rang 13 belegt. Falls es weiter so gut läuft, peilt Mader in diesem Jahr noch ihr Debüt in einer Drei-Sterne-Prüfung an. (GEA)