Nach der Ankunft in Australien hat die Frauen-Nationalmannschaft vor der WM noch viel zu tun. Das liegt auch an der verspäteten Spielerinnen-Abstellung des FC Bayern

Die Spielerinnen stehen mit einem Banner mit der Aufschrift »Auf dem Weg zum dritten Stern« beim Abschlusstraining für eine Gruppenfoto auf dem Platz. Foto: Daniel Karmann/dpa Die Spielerinnen stehen mit einem Banner mit der Aufschrift »Auf dem Weg zum dritten Stern« beim Abschlusstraining für eine Gruppenfoto auf dem Platz. Foto: Daniel Karmann/dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.