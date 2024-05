Der FC Bayern München ist erneut deutscher Meister und seit anderthalb Jahren in der Liga ungeschlagen. Nun will die Mannschaft im Pokalfinale Wolfsburg schlagen.

Münchens Linda Sembrant (links) und Jovana Damnjanovic feiern. FOTO: BECKER/DPA Münchens Linda Sembrant (links) und Jovana Damnjanovic feiern. FOTO: BECKER/DPA

