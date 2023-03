Die Entscheidung fällt auf der Alb: Winterlauf-Finale in Trochtelfingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN. Wieder einmal haben Schnee und Eis die Läuferinnen und Läufer beim Alb-Gold-Winterlauf-Cup verschont. Beim vergangenen Lauf der beliebten Serie Mitte Februar in Reutlingen waren frühlingshafte Temperaturen angesagt. Den berühmten Kittel kälter wird es sicherlich auf der Alb werden, darauf weisen die Leichtathleten des ausrichtenden TSV Trochtelfingen ausdrücklich hin. Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt werden prognostiziert.

Bei der 20. Austragung des Finales am Samstag, 4. März, rund um das Firmengelände des Titelsponsors wird es den Läufern schnell warm werden. Die Strecke ist kupiert und vermutlich eine der schwierigsten im Rahmen der Serie. Über 900 Meldungen sind eingegangen und es werden heiße Positionskämpfe erwartet.

Riester kann Awale einholen

Bei den Mädchen des Kids-Laufs (Start ist Spannung angesagt. Gewinnt Leonie Riester (LG Steinlach Zollern) den letzten Lauf, dann wird sie dieselbe Platzierungspunktzahl wie die derzeit Führende Naema Awale (TSG Münsingen) erreichen. In diesem Fall würde dann die Bestplatzierte beim Finale – also Leonie Riester – als Seriensiegerin gekürt. Bei den Jungs liegt der Holzelfinger Pitt Wanninger bereits uneinholbar mit drei Siegen in Führung.

Gleiches gilt für beide Wertungen über zehn Kilometer (Start 14.30 Uhr): Die klassische Distanz wird von den beiden letztjährigen Siegern nach Belieben dominiert. Die Holzelfingerin Leah Hanle und Lorenz Baum (LAV Tübingen) haben alle Rennen in diesem Jahr überlegen gewonnen. Über die halb so lange Distanz (Start ebenfalls 14.30 Uhr) steht die Siegerin mit Corinna Coenning (TSV Glems) auch schon fest. Bei den Männern könnte der Kampf um das oberste Treppchen das sportliche Highlight werden. Das Duell zwischen Stefan Gackstatter (Walddorfhäslach) und Lou-Fabrice Fiedler (LV Pliezhausen) wird über den Seriensieg entscheiden.

Die kuppierten Runden, der kalte Wind und ein etwas höherer Cross-Anteil auf der Strecke werden den Sportlern erneut konditionell viel abverlangen. »Für die vier ausrichtenden Vereine ist es immer ein Kraftakt, aber wenn man am Ende des Tages die vielen strahlenden Gesichter sieht, dann wissen alle, dass es sich gelohnt hat«, erklärt Stéphane Garnier vom TSV Trochtelfingen. Online-Anmeldungen sind bis etwa 60 Minuten vor dem Start noch möglich. (GEA)