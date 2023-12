Was war da denn los? Im Weltcup-Einzelrennen ist der Dettinger Langläufer Florian Notz zweitbester Deutscher. Für die Staffel am Tag darauf wird er im schwedischen Gällivare nicht mal nominiert.

Florian Notz will sich Schritt für Schritt an die Weltcup-Spitze heranarbeiten. Foto: EtienneGarnier Florian Notz will sich Schritt für Schritt an die Weltcup-Spitze heranarbeiten. Foto: EtienneGarnier

