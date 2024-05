A-Liga Münsingen: Spektakel in Urach und Wittlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Am vorletzten Spieltag zeigten sich die Teams der Münsinger Fußball-Kreisliga A noch einmal in Torlaune. Satte 43 Treffer fielen in den sieben Partien – das sind 6,1 Tore pro Spiel. Drei dieser Treffer erzielte der Genkinger Angreifer Dominik Früh beim 5:2-Sieg des TSV gegen den SV Auingen. Früh hat nun 30 Saisontreffer und belegt gemeinsam mit Römersteins Mathis Kächele den ersten Platz in der Torjägerliste.

Der FC Sonnenbühl und der FC Römerstein trennten sich im letztlich bedeutungslosen Spitzenduell zwischen dem Zweitplatzierten und dem Dritten mit 2:2. Sonnenbühl drehte die Partie nach anfänglichem Rückstand, kassierte aber noch den späten Ausgleichstreffer. Dennoch ist seit gestern klar: Der FC Sonnenbühl ist Vizemeister.

Für die TSG Münsingen gab es bei der SGM Bremelau/Granheim eine bittere Lehrstunde. Mit 0:7 unterlagen die Münsinger den Hausherren. Johannes Scheu traf sechs Mal. »Die erste Chance des Spiels hatten die Münsinger in der fünften Minute. Danach übernahmen wir das Zepter«, erklärte SGM-Pressewart Anton Leicht. Bremelau/Granheim ist Platz vier nicht mehr zu nehmen.

Einen regelrechten Torregen bekamen die Zuschauer beim 6:4-Sieg der SGM Hayingen beim TSV Wittlingen zu sehen. Die Hayinger kamen nach einem 1:3-Rückstand zurück und können sich vor allem beim Dreifach-Torschützen Florian Mack bedanken. Wittlingens Pressewart Uli Krohmer ordnete die Partie wie folgt ein: »Mit dem torreichen Endergebnis entführten die Hayinger schlussendlich verdient die sicher geglaubten Punkte bei den Gastgebern vom Hockenloch.«

Lautertal-Fans beeindrucken

Der FC Engstingen gewann mit 2:0 bei der SGM Steinhilben/Trochtelfingen und kann die hervorragende Rückrunde kommende Woche gegen den TSV Wittlingen krönen. Nach Hinrundenplatz sieben nehmen die Engstinger in der Rückrundenrangliste mit 36 Punkten den zweiten Platz hinter Genkingen (36) ein.

Ein weiteres Zehn-Tore-Spektakel lieferten sich der FV Bad Urach und der SV Hülben. Nach 90 Minuten hieß es 5:5, nachdem beide Teams mehrfache Führungen nicht über die Zeit brachten.

Die SGM Oberstetten/Ödenwaldstetten bestätigte die gute Form der letzten Wochen und gewann mit 3:0 gegen den SV Lautertal. Die Elf von Trainer Ralf Tress holte neun Punkte aus den letzten vier Spielen. »Wir sind bestimmend in die Partie gestartet. Der SV Lautertal glänzte hauptsächlich durch seine hoch motivierten Fans – ganz großes Kino«, berichtete SGM-Pressewart Constantin Künster mit Hochachtung von den Gäste-Fans. (GEA)