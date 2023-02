TV Rottenburg mit fünftem Sieg in Serie

Bitte aktivieren Sie Javascript

NÜHLDORF. Es läuft seit der Jahreswende beim TV Rottenburg nach Maß. Der Volleyball-Zweitligist feierte mit dem 3:1 (25:22, 24:26, 25:23, 25:21) beim TSV Mühldorf bereits den fünften Sieg in Serie. Obwohl Zuspieler Oliver Knobelspieß und Routinier Dirk Mehlberg (beide krank) ausfielen, setzte sich der Aufsteiger in einem umkämpften Spiel durch. Über das gesamte Spiel hinweg wechselte die Führung ständig. Auf Rottenburger Seite konnten vor allem Jakob Elsäßer und Jan Huber mit einigen Aufschlagserien glänzen. Zwar gab der TVR im zweiten Satz eine 21:17-Führung noch ab, doch in den folgenden Durchgängen erwiesen sich die Gäste im entscheidenden Moment als das abgezocktere Team. Jugendspieler Aurel Sprenger schnupperte Bundesliga-Luft. »In der Hinrunde hätten wir ein solches Spiel und die knappen Sätze noch verloren«, resümierte Coach Jan Scheuermann. (GEA)