Dem Team vom TV Rottenburg gelingt Coup gegen Tabellenführer

FREIBURG. Die Aussichten waren wenig verheißungsvoll für den Volleyball-Zweitligisten TV Rottenburg. Freiburg hatte noch kein Spiel in heimischer Halle verloren, zudem lief es für die Bischofstädter auswärts bisher durchwachsen. Doch das war alles Schnee von gestern, als dem TVR ein 3:1 (23:25, 25:20, 25:20, 25:23)-Coup in der Höhle des Löwen gelang. Der zum Spieler des Abends gekürte Jan Huber nannte das Scouting der Trainer und die damit verbundene Spiel-Vorbereitung als Schlüssel zum Erfolg. Trainer Jan Scheuermann war schon im Vorfeld von einem Sieg komplett überzeugt.

Diese Stimmung übertrug sich auf die Mannschaft, die über das gesamte Spiel gesehen die bessere Leistung zeigte. Bereits im ersten Satz führten die Gäste mit 23:20, ehe aber Yannick Harms mit fünf Sprungaufschlägen den Satzverlust für die Turnerschaft verhinderte. Das warf die Rottenburger aber nicht um, die keine Anstalten machten, die Köpfe in den Sand zu stecken. Der permanente Aufschlag-Druck brachte die badische Annahme zum Wackeln und ermöglichte den Gästen immer wieder, ihr Spiel aufzuzuziehen. »Ein besseres Spiel kann ich wahrscheinlich nicht mehr machen«, sagte der überragende Zuspieler Oliver Knobelspieß hinterher.

Im vierten Satz cool geblieben

Trotz zahlreicher Wechsel kamen die Freiburger nicht richtig in Fahrt. Nachdem die Scheuermann-Schützlinge die Sätze zwei und drei jeweils mit 25:20 gewonnen hatten, machten die 895 Zuschauer richtig Lärm. Doch auf Seiten der Rottenburger wurde der Angriff nun immer effektiver, so dass die Gäste nach dem 25:23 im vierten Durchgang ihren Sieg und damit den perfekten Start in die Rückrunde feiern konnten. (GEA)