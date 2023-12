3:1-Sieg für Volleyball-Zweitligist TV Rottenburg

Bitte aktivieren Sie Javascript

BÜHL. Die Zweitliga-Volleyballer des TV Rottenburg behielten im Derby beim TV Bühl die Oberhand und gewannen mit 3:1 Sätzen. Nachdem der erste Satz noch hart umkämpft war und mit 25:23 an die Bühler Hausherren ging, drehten die Rottenburger danach mächtig auf. Die Rottenburger wirkten zu Beginn des zweiten Satzes wie ausgewechselt, spielten mit starken Angriffen und fast ohne Eigenfehler und glichen nach Sätzen zum 1:1 aus. Auch im dritten und vierten Durchgang ließ der Druck der Rottenburger nicht nach. Die Bühler fanden nur schwer wieder in ihr Spiel. Dadurch konnten sich die Rottenburger am Ende durchsetzen und mit einem 3:1-Erfolg die Rückreise antreten. Nach dem Derbysieg stehen die Rottenburger mit sieben Siegen aus zehn Spielen auf dem dritten Tabellenplatz. Als nächstes geht es für den TVR am Samstag (19.30 Uhr) zu Hause gegen den TSV Grafing. (GEA)