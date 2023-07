Zweitligist TV Reutlingen mit zwei Heimspielen gegen Top-Teams

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Mit zwei Heimspielen geht es für Tennis-Zweitligist TV Reutlingen in die heiße Schlussphase der Saison 2023. Beide Partien finden auf den heimischen Plätzen an der Rudolf-Harbig-Straße statt. Am Freitag (13 Uhr) trifft die Mannschaft von Trainer Marek Kimla auf den in fünf Spielen ungeschlagenen Tabellenführer BASF TC Ludwigshafen, den Bundesliga-Absteiger aus dem vergangenen Jahr. Am Sonntag gibt der Tabellendritte TC Augsburg Siebentisch mit einer Bilanz von 4:1-Siegen seine Visitenkarten beim Zweiten TV Reutlingen ab. Fest steht: Es wird vor dem letzten Spieltag eine Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft fallen.

Der TVR kann wieder mit den deutschen Akteuren Tim Handel, Peter Torebko, Noah Schlagenhauf und Paul Wörner rechnen. Als Nummer eins schlägt der Schwede Dragos Madaras auf, als Nummer vier wird der Tscheche Marek Jaloviec aufgeboten. Kimla erwartet zwei sehr schwierige Aufgaben: »Ludwigshafen und Augsburg gehörten schon vor dem Saisonstart zu den Favoriten. Wir werden alles versuchen, sind motiviert und wollen beide Spiele gewinnen.« (GEA)