Reutlinger Tennisclub sichert sich Topspieler

REUTLINGEN. Tennis-Zweitligist TV Reutlingen vermeldet kurz vor Ende der Wechselfrist für die Saison 2024 einen weiteren Zugang. Der Argentinier Renzo Olivo steht derzeit auf Platz 270 der ATP-Weltrangliste und wird in der kommenden Runde für den TVR aufschlagen. Noch vor sieben Jahren wurde der 31-Jährige auf Position 78 geführt. Der fünfte TVR-Zugang ist zumeist auf der ATP Challenger Tour und ITF Future Tour unterwegs, wo insgesamt sieben Einzelsiege und 13 Erfolge im Doppel zu Buche stehen. Zu seiner besten Zeit als Profi auf der Tour spielte der Argentinier auch für sein Heimatland im Davis Cup. »Wir haben ihn über mein persönliches Netzwerk gewonnen. An Position eins ist es sinnvoll, immer einen Importspieler zu haben. Insgesamt wollen wir aber grundsätzlich mit vielen deutschen Spielern antreten. Dabei bleibt es auch«, berichtet TVR-Trainer Marek Kimla.

Auch Coach Kimla im Aufgebot

Nerman Fatic (ATP 194), Olivo (ATP 270) und Lokalmatador Tim Handel (ATP 368) sind die drei Spitzenspieler der Achalmstädter. Die letztjährigen Spieler Dragos Madaras (Schweden), Oscar Gutierrez (Brasilien), Calin Manda (Rumänien) und Paul Wörner kehren nicht mehr für ein Engagement in die Achalmstadt zurück. Auch die Ära des langjährigen Publikumslieblings Gerard Granollers-Pujol (Spanien) endet damit offiziell. Auf der Meldeliste des TV Reutlingen wird auch Kimla selbst stehen.

Der 45-Jährige kehrt damit 19 Jahre nach seiner letzten Nominierung in Deutschlands zweithöchste Spielklasse zurück. »Das ist einfach eine Sicherheitsmaßnahme. Wenn wir vor allem auswärts spielen, können wir auf Verletzungen reagieren, da ich ohnehin immer dabei bin«, begründet Kimla seine eigene Nominierung und fügt gleichzeitig hinzu, »dass ich bereit bin, wenn ich gebraucht werde«. In der Saison 2005 war Kimla mit dem TVR in die 1. Liga aufgestiegen.

Oberes Drittel ist das Ziel

Neun Teams kämpfen vom 14. Juli bis 11. August um Punkte. »Unser Ziel ist es, schnell den Klassenerhalt zu sichern und im oberen Drittel mitzuspielen«, betont Kimla. Der TV Reutlingen tritt in folgender Rangfolge in der 2. Bundesliga Süd an: Nerman Fatic (Bosnien-Herzegowina), Renzo Olivo (Argentinien), Tim Handel, Lasse Pörtner, Alex Knaff (Luxemburg), Marek Jaloviec (Tschechien), Jimmy Yang, Adam Moundir (Frankreich), Max Dahlin (Schweden), Emil Rast, Marc Mail, Noah Schlagenhauf, Nico Hornitschek, Michael Berrer, Christian Wedel, Sebastian Bielen (USA), Maximilian Renz, Marek Kimla. (tob)