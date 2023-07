Erstmals geschlagen: TV Reutlingen unterliegt Bad Vilbel 4:5

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Tennis-Zweitligist TV Reutlingen hat im fünften Saisonspiel seine erste Partie verloren. Vor 300 Zuschauern unterlag die Mannschaft von Trainer Marek Kimla dem Aufsteiger TC Bad Vilbel mit 4:5. Nach den Einzeln stand es 3:3. Die abschließenden Doppel mussten die Entscheidung herbeiführen. Und hier holten sich, die in dieser Disziplin höher eingestuften Gäste, mit zwei Siegen aus drei Begegnungen den Spieltagserfolg.

Am Ende war es das neunte Spiel, das über Sieg und Niederlage entscheiden musste. Um 17.47 Uhr, nach fast sieben Stunden Tennis der Spitzenklasse, rang die Formation Alberto Barroso Campos (Spanien) und Niklas Schell das TVR-Duo Oscar Gutierrez (Brasilien) und Noah Schlagenhauf mit 7:6 (7:1) und 6:4 nieder.

Zuvor unterstützten beide Teams ihre Mitstreiter hinter den Teambänken intensiv. »Jaa«, brüllte Schell nach dem ersten Matchball aus sich heraus. »Heute muss ich erstmals dem Gegner gratulieren«, stellte TVR-Coach Kimla nüchtern fest, der sein Team auf allen Plätzen unterstützte und nervlich äußerst angespannt war.

Handel mit Thriller-Sieg

Peter Torebko und Paul Wörner gelang zuvor ein Zweisatzsieg gegen das Duo Calvin Müller und Tim Büttner. Im Spitzendoppel mussten sich Tim Handel und Marek Jaloviec gegen Mili Poljicak (Kroatien, siehe Box) und Doppelspezialist Hendrik Jebens (Doppel ATP 90) im Match-Tie-Break knapp mit 8:10 geschlagen geben. »Das war schon das Schlüsselspiel«, so Kimla.

Der Ohmenhäuser Handel (ATP 490) präsentierte sich in seinem Einzel erneut in starker Verfassung. Gegen Barroso Campos, der zu Beginn des Jahres noch auf Position 308 der Weltrangliste stand, behielt der 26-Jährige im Match-Tie-Break mit 10:8 die Oberhand und holte so den zweiten Punkt für den TV Reutlingen. Mit 2:45 Stunden war es das längste Match des Tages. »Es war ein Hoch und Runter, der Gegner hat kaum Fehler gemacht«, erzählte Handel nach dem Thriller mit vielen tollen Ballwechseln.

Handel in den Einzeln noch unbesiegt

Handel ist damit in den Einzeln noch unbesiegt und startete bereits gestern in der Qualifikation beim ATP-Challenger-Turnier in Zug/Schweiz. Weiter ungeschlagen im Einzel ist auch Wörner. Der ebenfalls 26-Jährige gewann sein Einzel gegen Büttner im Match-Tie-Break mit 10:6. »Ich bin nicht so ganz zufrieden. Die Intensität ging teilweise verloren, das darf mir nicht passieren«, berichtete Wörner.

Auch Torebko behielt im Match-Tie-Break die Nerven, welcher mit 10:5 an den Routinier ging. Bemerkenswert: Von den letzten neun Zählern heimste der 35-Jährige acht Punkte ein. »Die Jungs haben mich nochmals gepusht, das hat geholfen«, freute sich Torebko. Ohne jegliche Chance war Gutierrez im Spitzen-Einzel gegen Poljicak. Der Kroate dominierte die Begegnung mit wuchtigen Schlägen und feinem Händchen beim 6:1 und 6:4-Erfolg. Das gleiche sportliche Schicksal ereilte auch Jaloviec gegen Jebens. Seine erste Niederlage im fünften Einzel musste Noah Schlagenhauf hinnehmen. Nach Dominanz im ersten Satz (6:1) riss der Faden beim 20-Jährigen.

PROMINENTER SPIELER IM GÄSTE-AUFGEBOT Letztjähriger Junioren-Wimbledon-Sieger in Reutlingen Mit Mili Poljicak führte ein interessanter Name in der Tennis-Szene den TC Bad Vilbel an. Der 19-jährige Kroate gewann im vergangenen Jahr den Rasenklassiker Wimbledon im Juniorenbereich. »Das war der bisher schönste Moment in meinem Leben«, schwärmte Poljicak nach dem gewonnen Doppel auf der Anlage des TV Reutlingen. Seine beste Platzierung bei den Junioren war die Nummer zwei in der Welt. Seit diesem Jahr spielt Poljicak ausschließlich im Herrenbereich. Über Bad Vilbels Trainer und Landsmann Nenad Mioc kam der Kontakt zu den Hessen zustande, wie Sportdirektor Marco Ockernahl erzählte. In der ATP-Weltrangliste steht der Jungspund auf Platz 654, im Doppel sogar auf Rang 392. (tob)

»Es war im ersten Durchgang zu einfach, die Konzentration ging im Anschluss verloren«, so Schlagenhauf, der am Sonntag schon wieder in der Qualifikation beim ITF-Turnier in Metzingen Open im Einsatz war. Im verlorenen Match-Tie-Break (5:10) machte der TVR-Spieler zudem zu viele unnötige Fehler. Zu viele Niederlagen in den Einzeln, für den fünften Saisonsieg. (GEA)