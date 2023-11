Ehemalige Nummer 42 der Weltrangliste: Michael Berrer kehrt zum TV Reutlingen zurück

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Tennis-Zweitligist TV Reutlingen ist ein Transfercoup für die Saison 2024 gelungen. Der ehemalige Profi Michael Berrer kehrt in die Achalmstadt zurück, wo er bereits von 2015 bis 2018 den Schläger in der 1. und 2. Bundesliga geschwungen hat. Der inzwischen 43 Jahre alte Linkshänder spielte zuletzt vier Jahre für den Regionalligisten TC Doggenburg. Auch der Schwede Max Dahlin spielte zuletzt für Doggenburg und steht künftig in Diensten des TV Reutlingen (wir berichteten).

Im Frühjahr wurde Berrer in der Türkei Weltmeister in der Altersklasse Herren 30+. Der Routinier ist somit das Zugpferd für die neue Spielzeit in der zweithöchsten deutschen Spielklasse. »Er wird Stammspieler sein. Es freut mich sehr, dass er kommt. Er ist ein unfassbarer Kämpfer, der immer sein Herz auf dem Platz lässt. Für die Mannschaft ist er Gold wert. Die anderen Spieler können sich viel von ihm abschauen – auf und neben dem Platz«, berichtet TVR-Trainer Marek Kimla, der sich in den vergangenen Wochen intensiv um die ehemalige Nummer 42 im Welt-Tennis bemüht hat.

Darüber hinaus wurden beim TV Reutlingen weitere Personalien festgezurrt: Nico Hornitschek wird weiterhin für den TVR aufschlagen. Der 23-Jährige musste in der vergangenen Spielzeit wegen einer Knieverletzung passen und will in der neuen Runde wieder angreifen. Ebenfalls auf dem Meldebogen steht Alex Knaff. Der Luxemburger gehörte bereits im vergangenen Sommer zum Reutlinger Aufgebot, kam jedoch nicht zum Einsatz. Dem Kader angehören werden zudem Nachwuchsspieler Marc Mail sowie Emil Rast, der vom Oberligisten TC Oberstenfeld nach Reutlingen wechselt.

Der Kader des TV Reutlingen für die Saison 2024 hat derzeit folgendes Aussehen: Nerman Fatic (Bosnien-Herzegowina), Michael Berrer, Tim Handel, Max Dahlin (Schweden), Alex Knaff (Luxemburg), Lasse Pörtner, Marek Jaloviec (Tschechien), Noah Schlagenhauf, Nico Hornitschek, Christian Wedel, Maximilian Renz, Emil Rast, Marc Mail. (GEA)