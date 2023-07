Die Reutlinger Tennisspieler treffen erst auf Frankfurt, dann auf Augsburg

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zweitliga-Spitzenreiter TV Reutlingen tritt am Wochenende doppelt in der Fremde an. Am Freitag (13 Uhr) steht das Gastspiel bei Eintracht Frankfurt an, am Sonntag (11 Uhr) wird der vierte Spieltag beim Aufsteiger TC Schießgraben Augsburg ausgetragen. Frankfurt hat am Wochenende nur ein Heimspiel und könnte nicht den stärksten Kader aufbieten. Anders sieht es bei den bayerischen Schwaben aus. »Augsburg hat zwei Heimspiele. Sie wollen ihren Fans sicherlich etwas bieten«, schätzt TVR-Trainer Marek Kimla die Situation ein. Der TVR baut erneut auf Tim Handel, Peter Torebko, Noah Schlagenhauf und Paul Wörner. »Wir haben unter der Woche gut trainiert, die Stimmung ist gut«, so Kimla, der mindestens einen Sieg in den beiden Spielen einfahren will. Beide Kontrahenten haben zum Auftakt jeweils ein Spiel gewonnen und verloren.

Bei den ausländischen Spitzenspielern sieht es bei Reutlingen schwierig aus. Der Bosnier Nerman Fatic und der Schwede Dragos Madaras sind noch im Turnier und fehlen zumindest am Freitag. Seinen ersten Auftritt in dieser Saison wird hingegen der Rumäne Calin Manda haben. Dazu kommt wie zuletzt der Tscheche Marek Jaloviec aus Tschechien. (tob)