TuS Metzingen verliert Pokal-Halbfinale gegen Bietigheim klar

STUTTGART. Nur eine gute Viertelstunde konnte das Team von Trainer Werner Bösch die Partie offen gestalten. Dann stellte SG-Coach Markus Gaugisch aus Nehren seine Abwehr auf eine offensive 4:2-Variante um, mit der die TuS erhebliche Probleme hatte. Ballverluste, ein geblockter Ball, Unterzahl und mehrere Bietigheimer Gegenstoß-Tore sorgten dafür, dass aus einem Metzinger 10:12 (19.) ein 11:18 (24.) wurde.

Damit war die Vorentscheidung bereits gefallen. In der zweiten Halbzeit, die von zahlreichen technischen Fehlern auf beiden Seiten geprägt war, hielten die »TusSies« den Rückstand in Grenzen. Bietigheim hatte inzwischen auf fast allen Positionen gewechselt, während die »TusSies« im Rückraum kaum Wechsel-Möglichkeiten hatte.

Für Metzingen traf Rechtsaußen Magda Balsam am öftesten (11/6), Bietigheim hatte in Nationalspielerin Julia Maidhof (6/3) ihre erfolgreichste Werferin. Das Gaugisch-Team steht damit erneut im Pokal-Finale, das am Sonntag (17.05 Uhr) in der Stuttgarter Porsche-Arena ausetragen wird. (GEA)