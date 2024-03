Trainerwechsel bei Bundesligist TuS Metzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Nach dem Sensationssieg der Handballerinnen der TuS Metzingen im DHB-Pokalfinale gegen die SG Bietigheim, können die Metzingerinnen Neuigkeiten auf der Trainerbank für die Saison 2024/2025 verkünden: Ab dem kommenden Sommer nimmt Co-Trainer Peter Woth die Rolle als Cheftrainer der TuS ein. Für Werner Bösch endet die Zeit in Metzingen nach zwei Saisons, der Österreicher kehrt in den Schweizer Herrenbereich zurück und wird zukünftig den GC Amicitia Zürichtrainieren.

»Meine Partnerin und ich fühlen uns in Metzingen super wohl und wollten grundsätzlich auch hierbleiben«, sagt Bösch. »Jetzt ist es eben anders gekommen, ich habe in der Schweizer Herrenliga eine gute Trainerstelle bekommen, auf die ich mich dann ab dem Sommer konzentrieren werde.« Woth freut sich über seine neue Funktion als Cheftrainer: »Das ist eine großartige und schöne Herausforderung für mich, was nicht einfach sein wird, weil wir mit Werner den Deutschen Pokal gewonnen haben.« Er ist sich aber auch bewusst, dass es »schwer wird, das zu toppen, aber wir werden es trotzdem versuchen«.

Metzingens Trainer Werner Bösch verlässt den DHB-Pokalsieger. Foto: Marijan Murat/dpa

TuS-Manager Ferenc Rott ist dankbar für die Zeit mit Rösch: »Werner wird für immer der erste Cheftrainer der Vereinsgeschichte sein, der hier einen Titel mit den TusSies geholt hat. Ich bin ihm sehr dankbar für seine harte Arbeit der letzten zwei Jahre.« (GEA)