Top-Spiel der Metzinger Handballerinnen gegen den Thüringer HC abgesagt

METZINGEN. Alles war angerichtet für das Top-Spiel der Metzinger Bundesliga-Handballerinnen. Ein Jahr lang hatten sie nicht mehr in der Tübinger Paul-Horn-Arena gespielt. An diesem Samstagabend (19.30 Uhr) sollte dort das Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Thüringer HC über die Bühne gehen. Doch am frühen Nachmittag wurde die Partie von den Gästen abgesagt, weil sich der »überwiegende Teil der Mannschaft«, wie der THC auf seiner Facebook-Seite schreibt, gestern und heute krankgemeldet habe. Dadurch könne der Club die Fahrt nach Tübingen nicht in ausreichender Anzahl antreten. Dies teilte die spielleitende Stelle der Handball-Bundesliga der Frauen (HBF) der TuS mit.

Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Der Metzinger Club wird laut einer Presseerklärung weitere Informationen, auch über die Rückabwicklung der Tickets, in den nächsten Tagen veröffentlichen. Beide Vereine bedauerten die Spielabsage. »Es tut uns leid für den späten Zeitpunkt der Absage, wir wurden allerdings auch erst vor wenigen Minuten von der spielleitenden Stelle informiert«, teilten die Pink Ladies auf Facebook kurz nach 13 Uhr mit. Man wünsche den Erkrankten schnelle Genesung. Und beim THC erklärte Geschäftsführer Maik Schenk: »Wir bedauern dies sehr und danken allen Verantwortlichen, dass das Spiel zur Wahrung eines fairen Wettbewerbs verlegt wird.« (GEA)