Saison-Aus: Viktoria Woth von der TuS Metzingen zieht sich Kreuzbandriss zu

METZINGEN. »Das ist sehr schade. Eine schlimme Situation für die Spielerinnen und auch für die Mannschaft nicht gut«, kommentierte TuS-Coach Werner Bösch die Hiobsbotschaften. Woth zog sich die Verletzung im Training zu. Die Operation ist für Freitag angesetzt. Für die Ungarin ist es mit nur 20 Jahren bereits der zweite Kreuzbandriss in ihrer Karriere. Bei ihremEx-Club Borussia Dortmund war sie in der vorherigen Saison aufgrund derselben Verletzung zum Zuschauen verurteilt. Damals war das Kreuzband im anderen Knie gerissen.

Die Rückraumspielerin hatte gerade erst eine Sprunggelenksverletzung auskuriert und bei ihrem Comeback ihr erstes Bundesliga-Tor erzielt. Rott machen Rückenprobleme schon länger zu schaffen. Die 18 Jahre alte Rückraumspielerin wurde zuletzt meist eingewechselt und fiel vor allem als sichere Siebenmeter-Schützin auf. Ob sie noch in dieser Saison zurückkehren wird, ist derzeit nicht absehbar.

Damit haben die »TusSies« kurz vor Saison-Halbzeit nur noch fünf Rückraumspielerinnen zur Verfügung. Eventuell könnte per Doppelspielrecht Tyra Bessert (20) vom Zweitligisten Herrenberg, sofern es Herrenbergs Spielplan zulässt, bei den Pink Ladies eingesetzt werden. Die Ex-Leipzigerin trainiert in dieser Saison jeden Vormittag und einmal auch am Nachmittag mit dem Metzinger Team.

Das nächste Punktspiel der TuS steht am 11. Februar (19 Uhr) beim Tabellenzwölften HSG Bad Wildungen auf dem Programm. (GEA)