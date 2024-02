Die Metzinger Bundesliga-Handballerinnen gewinnen die Generalprobe für das Final Four mit 30:23 bei Halle-Neustadt. Überzeugende Leistung in Sachsen-Anhalt.

In den vergangenen Spielen immer sehr torgefährlich: Metzingens Rückraumspielerin Jana Scheib (rechts) erzielt in Halle sieben Treffer. Foto: E.Schulz/Eibner-Pressefoto In den vergangenen Spielen immer sehr torgefährlich: Metzingens Rückraumspielerin Jana Scheib (rechts) erzielt in Halle sieben Treffer. Foto: E.Schulz/Eibner-Pressefoto

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.