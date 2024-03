Die Metzinger Bundesliga-Handballerinnen kämpfen am Samstag in der Endrunde um den Final-Einzug. Aber auch Gegner VfL Oldenburg ist ein Pokal-Spezialist.

Erst im Finale oder im Spiel um Platz drei kann es diesmal ein Duell zwischen der TuS Metzingen (links Maren Weigel) und Meister Bietigheim (rechts die Schwedin Sofia Hvenfelt) geben. Foto: Eibner-Pressefoto Erst im Finale oder im Spiel um Platz drei kann es diesmal ein Duell zwischen der TuS Metzingen (links Maren Weigel) und Meister Bietigheim (rechts die Schwedin Sofia Hvenfelt) geben. Foto: Eibner-Pressefoto

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.