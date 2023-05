Metzinger Handballerinnen mit klarem Sieg gegen Zwickau

Metzingens Kreisläuferin Julia Behnke (links) erzielt sechs Tore – ihre bisherige Bestmarke in einem Bundesliga-Spiel in dieser Saison. Foto: T.Baur/Eibner

METZINGEN. Die TuS, die in Abwehr und Abschluss zunächst sehr konsequent zu Werke ging, führte nach 17 Minuten bereits mit 13:6. Die Zwickauer Ballverluste wurden immer wieder in schnelle Tore umgemünzt, zudem vereitelte Rebecca Nilsson im Tor mehrere BSV-Chancen.

Nach dem Seitenwechsel agierte die TuS nicht mehr ganz so entschlossen, die Abwehr ließ nun mehr Gegentreffer zu. So konnte Zwickau die zweite Halbzeit knapp für sich entscheiden. Näher als bis auf fünf Tore (31:26/58.) kamen die Sächsinnen aber nicht mehr heran. Teilweise zauberte die TuS in der ausverkauften Öschhalle. (GEA)