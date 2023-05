Metzinger Handballerinnen beenden Niederlagen-Serie

Bitte aktivieren Sie Javascript

NECKARSULM. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge haben die Metzinger Bundesliga-Hanballerinnen wieder einen Sieg gefeiert. Im Derby beim Abstiegskandidaten SU Neckarsulm setzte sich die TuS ungefährdet mit 35:24 (16:9) durch. »Wir haben es gut auf die Platte gebracht, viel weniger Fehler als zuletzt gemacht und in der Abwehr gut gearbeitet«, nannte Trainer Werner Bösch die entscheidenden Faktoren. Vor 1006 Zuschauern in der Ballei-Halle lag sein Team von Beginn an vorn.

Die aggressive Deckung provozierte immer wieder Neckarsulmer Ballverluste, zudem wurde die Heimmannschaft oft zu schwierigen Würfen gezwungen, von denen keine große Gefahr ausging.

Nach 20 Minuten lagen die »TusSies« bereits mit sieben Toren vorn (12:5). Mitte der zweiten Halbzeit waren es elf Treffer (27:16). Erfolgreichste Torschützin beim Sieger war Rückraumspielerin Katarina Pandza, die auf 12/5 Tore kam. Nationalspielerin Maren Weigel, die in den vergangenen beiden Spielen erkrankt gefehlt hatte, traf ebenso wie Linksaußen Laura Godard fünf Mal. Am Samstag kommender Woche (19.30 Uhr, Öschhalle) empfängt die TuS den BSV Sachsen Zwickau, der wie Neckarsulm um den Klassenerhalt kämpft. (GEA)