Metzinger Handballerinnen auf Europapokal-Platz

Metzingens Rechtsaußen Magda Balsam ist mit 8/5 Treffern die erfolgreichste Spielerin beim knappen Sieg in Halle-Neustadt. Foto: Sippel/Eibner

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEUSTADT. Diese Platzierung würde am Saisonende die Europapokal-Qualifikation bedeuten. In der Erdgas-Arena bewies die erstatzgeschwächte TuS, die nur vier Bundesliga erfahrene Rückraumspie.lerinnen im Kader hatte, in der Endphase eiserne Nerven.

Das 21:20 durch Kreisläuferin Svenja Hübner war in der 46. Minute erst die zweite Führung der Pink Ladies im gesamten Spiel und auch nicht von langer Dauer. In der Schlussminute hatte zunächst das Team aus Sachsen-Anhalt die Nase vorn, ehe die TuS im direkten Gegenzug durch Torjägerin Dagmara Nocun zum 26:26 ausgleich.

Katarina Pandza, die gerade erst eine Erkältung auskuriert hat, sorgte sechs Sekunden vor der Schluss-Sirene für die Entscheidung. Torhüterin Lea Schüpbach vereitelte anschließend die letzte Union-Chance.

Erfolgreichste Metzingerinnen waren Rechtsaußen Magda Balsam mit 8/5 Treffern und Maren Weigel (5). Nächste Woche sind die »TusSies« spielfrei, weil ihre Partie gegen Dortmund auf den 26. April verschoben wurde. (GEA)