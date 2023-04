Metzinger Bundesligafrauen verlieren in Oldenburg

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN/OLDENBURG. Das Duell zwischen dem Tabellensechsten Oldenburg und den fünftplatzierten Pink Ladies ließ Spannung versprechen. Diese bekamen die 926 Zuschauer im ersten Durchgang dann

auch zu sehen. Der VfL legte vor, doch die TuSsies zogen nach, über ein 4:4 (8. Min) ging es zum 9:9-Zwischenstand nach 15 Minuten. Beide Defensivreihen bekamen in der Anfangsphase den Gegner nicht in den Griff und es entwickelte sich ein richtiges Torfestival. Bis zum 14:14 (25.Min) von Katarina Pandza war man stets pari. Doch in den letzten Minuten vor der Pause setzte sich Oldenburg auf 21:17 ab.

Defensive weiterhin löchrig

Auch nach der Pause fanden die Metzingerinnen überhaupt nicht statt. Bereits nach wenigen Augenblicken führten die Gastgeberinnen mit 23:18 und lagen erstmals fünf Tore in Front. Nach dem 28:22 von Julia Behnke in der 38. Minute blieben die Pink Ladys ganze sieben Minuten ohne eigenen Treffer. Das lag vor allem an der schlechten Chancenverwertung der Bösch-Mannschaft, die immer wieder an Reese im VfL-Tor

scheiterte. Mit dem Spielstand von 31:23 eine Viertelstunde vor Ende der Partie war die Vorentscheidung gefallen. Den Schlusspunkt einer einseitigen zweiten Halbzeit setzten die TuSsies mit dem 39:33-Endstand.

Bereits am Mittwoch (19:30 Uhr) geht es für die TuSsies weiter mit einem Heimspiel gegen Borussia Dortmund. (GEA)