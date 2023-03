Metzingens Leistungsträgerin Degenhardt muss operiert werden

Metzingens Nationalspielerin Lena Degenhardt (beim Wurf) hat sich im Spiel gegen Leverkusen an der linken Schulter verletzt. Foto: Meyer

METZINGEN. Im ungünstigsten Fall kann die Nationalspielerin, die eine sehr starke Saison spielte, in dieser Runde überhaupt nicht mehr eingesetzt werden.

Grund ist eine Schulterverletzung, die sich die Torjägerin vergangenen Samstag in der Anfangsphase des Heimspiels gegen Bayer Leverkusen (29:24) zuzog. Die 23-Jährige biss auf die Zähne, spielte weiter und kam bis zur Schluss-Sirene noch auf fünf Treffer. Bei einer Untersuchung wurde die Schwere der Verletzung an der linken Schulter festgestellt, die eine Operation am Donnerstag erforderlich macht.

»Das ist bitter für Lena und bitter für uns«, sagt Trainer Werner Bösch, der wie die Mannschaft hofft, dass Degenhardt vor ihrem Wechsel nach Dortmund noch einmal im pinken Dress auf Torjagd gehen kann. (GEA)