Die Metzinger Bundesliga-Handballerinnen sind mit einem 34:20-Erfolg in Neckarsulm in die neue Saison gestartet. Neun Tore von Erlingsdottir.

Nicht nur bei Siebenmetern torgefährlich: Metzingens Spielmacherin Sandra Erlingsdottir kommt auf neun Treffer. Foto: Eibner-Pressefoto Nicht nur bei Siebenmetern torgefährlich: Metzingens Spielmacherin Sandra Erlingsdottir kommt auf neun Treffer. Foto: Eibner-Pressefoto

