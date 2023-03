29:24-Sieg gegen Bayer Leverkusen: TuS Metzingen festigt fünften Platz

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. »Wir haben unsere Chancen nicht konsequent genutzt, sonst hätten wir das Spiel schon früher für uns entscheiden können«, sagte TuS-Trainer Werner Bösch. So dauerte es bis zur 50. Minute, als die Gastgeberinnen in der ausverkauften Öschhalle auf fünf Tore wegzogen. An dieser Differenz änderte sich bis zur Schluss-Sirene nichts mehr.

Großer Rückhalt der Pink Ladies, die auf die erkrankte Rückraumspielerin Katarina Pandza verzichten mussten, war Torhüterin Rebecca Nilsson, die auf 15 Paraden kam.

Die TuS hat damit ihren fünften Tabellenrang gefestigt und liegt weiter gut im Rennen um einen Europapokal-Platz. Nächsten Samstag müssen die »TusSies« beim Abstiegskandidaten Union Halle-Neustadt antreten. (GEA)