Wie steht es um Kivimäki? Tigers Tübingen reagieren auf Verletztensituation

TÜBINGEN. Der Basketball-Bundesligist Tigers Tübingen hat den Vertrag mit Aufbauspieler Javon Masters um einen weiteren Monat verlängert. Der 29-Jährige wurde von den Raubkatzen nach der Verletzung von Aatu Kivimäki Mitte Oktober zunächst für zwei Monate verpflichtet. Da die Rückkehr des Finnen der Schwaben noch weitere Zeit in Anspruch nehmen wird, sicherten sich die Schwaben die weiteren Dienste des Kanadiers.

Masters zuletzt mit Sprunggelenksverletzung

In den bisherigen fünf Partien kam der Point Guard in durchschnittlich 14 Minuten Einsatzzeit auf 4,6 Punkte, 2,2 Assists und 1,4 Rebounds. Bis zuletzt gesellte sich Masters mit einer Sprunggelenksverletzung zum größeren Verletztenlazarett bei der Mannschaft von Trainer Danny Jansson, der sich wie folgt zur Weiterverpflichtung äußert: »Er bringt uns nicht nur Tiefe ins Team, sondern auch Erfahrung und Führungsqualitäten. Es war sehr unglücklich, dass er sich verletzt hat, nachdem er in Spielform gekommen ist. Wir hoffen, dass er bald wieder zur Verfügung steht und sein ganzes Potenzial abrufen kann.«

Der 29-Jährige soll in den nächsten Tagen wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. »Es ist toll, dass ich weiter beim Team sein kann. Die Arbeit der Trainer sowie die Mannschaftskameraden sind außergewöhnlich. Mein Blick gilt auf die Rückkehr ins Training und das Team weiter so gut als möglich zu unterstützen«, sagt Masters zum Verbleib in Tübingen. Der neue Kontrakt läuft somit bis zum Ende der Hinrunde, inklusive der Partie am Sonntag, den 14. Januar 2024, beim Syntainics MBC in Weißenfels.

Alba Berlins Markus Eriksson als Negativbeispiel

Die Tübinger Verantwortlichen entschieden sich auch deshalb für eine Vertragsverlängerung, weil der Heilungsverlauf und eine mögliche Rückkehr von Kivimäki zum aktuellen Zeitpunkt nicht absehbar ist. Der 26 Jahre alte finnische Point Guard laboriert an einem Anriss der Plantarfaszie, einer Sehnenplatte an der Fußsohle, die am Fersenbein ihren Ursprung hat. Zwar muss Kivimäki seit vergangener Woche keinen Spezialschuh mehr tragen, an beispielsweise leichtes Joggen ist aktuell allerdings noch nicht zu denken. Niemand könne aktuell sagen, wie sich das Ganze in den kommenden Wochen und Monaten entwickelt, heißt es aus dem Lager der Tübinger. Kivimäki bestritt bis dato erst drei Spiele in der laufenden Bundesliga-Saison.

Zur Einordnung: Gleiches Verletzungsschicksal ist Flügelspieler Markus Eriksson von Alba Berlin ereilt. Der Dreierspezialist aus Schweden bestritt vor fast zwei Jahren, im Januar 2022, bei der Euroleague-Partie gegen Real Madrid sein bislang letztes Pflichtspiel, ehe eine Plantarsehnen-Entzündung das Saisonaus für ihn bedeutete. Bitter: Eriksson stand bereits dicht vor dem Comeback, als ihn dann eine Knieverletzung traf und er operiert werden musste. Zuletzt zog sich auch Handball-Nationalspieler Patrick Groetzki von den Rhein-Neckar Löwen eine Verletzung der Plantarfaszie in der Fußsohle zu. Ein Einsatz des Rechtsaußen bei der Heim-Europameisterschaft (10. bis 28. Januar) steht aktuell noch in den Sternen.

Spielfreies Wochenende für die Tigers

Die Tigers Tübingen blicken einem spielfreien Wochenende entgegen. Weil am Samstag und Sonntag die Viertelfinal-Partien im BBL-Pokal ausgetragen werden, geht das Jansson-Team erst wieder am Freitag, 15. Dezember auf Körbejagd. Dann bei den Veolia Towers Hamburg, die mit sechs Siegen und vier Niederlagen Tabellenplatz sieben einnehmen. Die Tübinger finden sich mit drei Siegen aus zehn Spielen auf Rang 13 wieder. (GEA)