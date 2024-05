Die bereits vor dem Spiel abgestiegenen Tigers Tübingen verlieren das letzte Heimspiel in dieser Bundesliga-Saison gegen die Hamburg Towers mit 78:93. Warum sich das am Donnerstagabend völlig zweitrangig angefühlt hatte.

Freude trotz Niederlage im letzten Heimspiel: Tigers-Eigengewächs Joshua Schwaibold (Mitte) erzielte gegen Hamburg seine ersten Punkte in der Bundesliga. Foto: Eibner-Pressefoto/Oliver Schmidt Freude trotz Niederlage im letzten Heimspiel: Tigers-Eigengewächs Joshua Schwaibold (Mitte) erzielte gegen Hamburg seine ersten Punkte in der Bundesliga. Foto: Eibner-Pressefoto/Oliver Schmidt

