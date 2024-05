Die bereits abgestiegenen Tigers Tübingen verlieren zum Abschluss der Bundesliga-Saison trotz einer ansprechenden Leistung mit 78:93 bei den MLP Academics Heidelberg. Jetzt geht es in die Sommerpause, in der ein gewaltiger Umbruch im Kader ansteht.

Bester Tübinger: Kriss Helmanis, der mit 16 Punkten und neun Rebounds an einem Double Double kratzt. Foto: Eibner-Pressefoto/G. Santemiz Bester Tübinger: Kriss Helmanis, der mit 16 Punkten und neun Rebounds an einem Double Double kratzt. Foto: Eibner-Pressefoto/G. Santemiz

