Tigers Tübingen verlieren in Bremerhaven 93:100 - Fünftes Play-off-Spiel muss entscheiden

BREMERHAVEN. Die Tigers Tübingen haben die Chance verpasst, vorzeitig ins Playoff-Halbfinale einzuziehen. Beim Auswärtsspiel im hohen Norden zeigten sich die Schwaben vor 1800 Zuschauern insgesamt zu unkonstant. Bei der 93:100 (35:52)-Niederlage verschliefen die Tübinger die ersten 22 Minuten vollkommen und lagen bereits mit 21 Punkten im Hintertreffen. Zwar legten die Tigers dann den Schalter um, kämpften sich beeindruckend ins Spiel zurück und konnten den Rückstand angeführt von Zac Seljaas (28 Punkte) und Aatu Kivimäki (24) drei Minuten vor dem Ende auf vier Punkte reduzieren. Die Gastgeber zeigten sich letztendlich aber nervenstark und brachten die Führung über die Ziellinie.

Mit dem Sieg der Eisbären Bremerhaven steht die Serie im Playoff-Viertelfinale nun 2:2-Unentschieden. Das entscheidende Spiel fünf wird am kommenden Sonntag, den 14. Mai 2023, um 18 Uhr in der Paul Horn-Arena ausgetragen.

Beide Teams benötigten einige Angriffe, um ins Spiel zu finden. So dauerte es knapp zwei Minuten, ehe der Ball das erste Mal im Netz zappelte. Jarelle Reischel war zweimal für die Eisbären an der Freiwurflinie erfolgreich. Die Tübinger zeigten sich in der Anfangsphase stark beim Rebound und erspielten sich so einige Wurfversuche. Ein Tip-In von Zac Seljaas sowie ein erfolgreicher Distanzwurf von Mateo Seric sorgten für die erste Tübinger Führung. Bis zum 5:5 (4. Minute) punkteten die Hausherren ausschließlich von der Freiwurflinie. Die nächsten 90 Sekunden gehörten dann aber den den Eisbären. Die Tigers wirkten zahnlos und verdaddelten ein ums andere Mal den Ball – in kürzester Zeit zogen die Nordlichter nach Dreiern von Matt Frierson und Simon Krajcovic auf 14:5 davon. Tigers-Coach Danny Jansson bat zur Auszeit. Es sollte fruchten, denn die nächsten fünf Punkte gingen auf das Konto der Tübinger. Trotz der bis dahin sehr schwachen Wurfquote blieben die Tigers zunächst im Spiel. Ein Gianni-Otto-Dreier brachte die Tigers in der 8. Minute wieder auf 13:16 heran. Erneut war es dann ein 10:2-Lauf der Hausherren, der dafür sorgte, dass sich die Eisbären zum Ende des Viertels eine 26:15-Führung erspielen konnten. Angesichts der miserablen Trefferquote der Tübinger (5/20), war der Rückstand folgerichtig.

Den besseren Start ins 2. Viertel legten ebenfalls die Eisbären hin, die nach einem Dreipunktspiel von Justin Stovall auf 29:15 davonzogen. Die Tigers legten nun zwar in der Defensive eine Schippe drauf und machten es den Eisbären fortan etwas schwerer, offensiv wollte den Schwaben aber weiterhin wenig gelingen, sodass Bremerhaven die Tigers auf Distanz halten konnte. Zudem durften die Hausherren häufig an die Freiwurflinie. Bis zur 14. Minute (35:21) sammelten die Eisbären bereits 15 Freiwürfe (13 Treffer) während die Tigers deren magere zwei zwei Treffer) zugestanden wurden. Die Hausherren wurden nun immer stärker beim Offensivrebound und kamen deshalb zu vielen zweiten Wurfchancen. Nachdem Mathew Freeman nach einem solchen Offensivrebound in der 15. Minute das 37:21 erzielte, hatte Jansson genug gesehen und bat zu einer weiteren Auszeit. Der Rückstand sollte aber weiter anwachsen, denn auch nach der Unterbrechung war es ein Dreier nach einem Offensivrebound, der Bremerhaven mit 40:23 (16.) in Führung brachte. Die Tigers suchten nun häufiger den direkten Weg zum Korb – mit Erfolg. Einfache Körbe und einige Freiwürfe sollten die Tiger wieder auf 12 Punkte (42:30) heranbringen, doch die Eisbären hatten postwendend die passende Antwort parat. Zwei schnelle Dreier binnen 30 Sekunden von Daniel Norl und Matt Frierson und die Hausherren lagen wieder mit 48:30 (18.) in Front. Wenig später nahm Bremerhaven eine verdiente 52:35-Führung mit in die Halbzeitpause.

Die Eisbären starteten stark ins 3. Viertel. Frierson und Reischel liefen auf Seiten der Hausherren heiß und sorgten in der 22. Minute für die erste 20-Punkte-Führung (58:37). Aatu Kivimäki erzielte nun elf Tigers-Punkte in Folge und zeigte, dass sich die Tiger noch nicht geschlagen geben wollten. Mit dem alten Bauerntrick (er warf den Ball über den Rücken von Robert Oehle zu sich selbst ein), erzielte er das 47:62, kurz darauf traf er aus der Distanz zum 50:62. (26. Minute). Die Eisbären ließen sich aber zunächst nicht beirren und sammelten wieder einige Zähler an der Freiwurflinie. Neben Kivimäki übernahm auch Daniel Keppeler in dieser Phase viel Verantwortung und zog immer wieder zum Korb. Bis auf 11 Zähler (70:59; 28. Minute) konnten sich die Tiger herankämpfen, der Rückstand sollte aber zweistellig bleiben, weil die Eisbären weitgehend cool blieben und ihre Nerven im Griff hatten. So nahm Bremerhaven eine 75:62-Führung mit in den letzten Durchgang.

Der Beginn des Viertels glich einem offenen Schlagabtausch. Die Tigers versuchten den Rückstand in den psychologisch wichtigen einstelligen Bereich zu bringen, die Gastgeber konnten dem Tübinger Anrennen aber standhalten. So führten die Hausherren acht Minuten vor dem Ende immer noch mit 14 Punkten (80:66). Nach einem unsportlichen Foul von Jarelle Reischel hatten die Tigers die Chance Boden gut zu machen, aber Delante Jones verwarf beide Freiwürfe. Im anschließenden Tübinger Angriff wurde Seljaas an die Freiwurflinie und traf beide Würfe zum 68:80 (33.). Genau sieben Minuten vor dem Ende traf Kivimäki aus der Mitteldistanz zum 70:80. Die magische Zehnpunktgrenze war endlich erreicht – Steven Key nahm nun eine Auszeit für die Eisbären. In der 35. Minute war es dann soweit, ein Dreier von Seljaas brachte Tübingen plötzlich auf 76:83 heran – Bremerhaven wackelte und war sichtlich beeindruckt. Eine Minute später traf auch Kivimäki aus der Distanz zum 79:83 – plötzlich war das Spiel vollkommen offen. Routinier Robert Oehle verschaffte seinem Team dann wieder Luft. Er zog zum Korb und netzte zum 85:79 ein. Ausgerechnet jetzt leisteten sich die Tigers einen bitteren Ballverlust, den Matt Frierson eiskalt zum 87:79 verwertete. Drei Minuten vor dem Ende nahm Danny Jansson eine Auszeit. Erneut war es im Anschluss der Ex-Tübinger Robert Oehle, der wichtige Punkte für sein Team erzielte und den Vorsprung der Hausherren wieder in den zweistelligen Bereich brachte. In den letzten 120 Sekunden ging es hin und her. Zac Seljaas hielt die Tigers im Spiel, doch die Eisbären hatten immer eine passende Antwort parat, sodass die Tübinger das Spiel an diesem Abend nicht mehr zu drehen vermochten. (pm)