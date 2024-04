Die Tigers Tübingen stehen in der Basketball-Bundesliga mit dem Rücken der Wand. Der Aufsteiger holte nur einen Sieg aus den vergangenen zehn Partien und gastiert am Sonntag beim FC Bayern. Bei nur noch fünf ausstehenden Spielen und einem Rückstand von drei Siegen auf das rettende Ufer stellt sich die Frage: Was macht noch Hoffnung?

Zählt zu den erfahrensten Spielern bei den Tigers Tübingen: Der 28 Jahre alte Gianni Otto. Foto: Eibner-Pressefoto/Nicolas Woern Zählt zu den erfahrensten Spielern bei den Tigers Tübingen: Der 28 Jahre alte Gianni Otto. Foto: Eibner-Pressefoto/Nicolas Woern

