Tigers Tübingen steigen aus der Bundesliga ab

TÜBINGEN. Die Tigers Tübingen stehen seit Mittwochabend als erster Absteiger der Basketball-Bundesliga fest - ohne überhaupt selbst gespielt zu haben. Durch den 85:70-Sieg der Hakro Merlins Crailsheim im Kellerduell gegen die Rostock Seawolves kann das Team von Tigers-Headcoach Danny Jansson die Abstiegsränge bei zwei noch ausstehenden Spielen nicht mehr verlassen - unabhängig vom Ergebnis ihres Heimspiels am Donnerstag (17 Uhr, Dyn) gegen die Hamburg Towers.

»Die letzten zehn Monate waren eine intensive Zeit«, schreiben die Tigers in einem Statement auf Facebook. »Wir wussten, es wird nicht einfach sein, dennoch haben wir bis zum Schluss daran geglaubt und dafür gekämpft. Wir sind dankbar für diese wertvolle Erfahrung in der easyCredita BBL und werden weiter hart daran arbeiten, unseren Weg fortzuführen.« Nach nur einer Saison in der ersten Liga müssen die Tübinger nun wieder den Gang in die zweite Liga antreten. Zuletzt hat das Team neunmal in Folge verloren. In bislang 32 Ligaspielen setzte es insgesamt 26 Niederlagen. »Danke an alle, die uns begleitet und unterstützt haben«, schreibt der Club auf Facebook weiter. »Lasst uns dieses Kapitel bestmöglich abschließen und gemeinsam die letzten zwei Spiele genießen und gemeinsam den Saisonabschluss feiern.« (GEA)