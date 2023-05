Tigers Tübingen: »Müssen an unsere Grenzen gehen«

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Licht aus, Spot an – die Crunchtime in der 2. Basketball-Bundesliga hat begonnen! Nach einer durchaus kräfteraubenden ersten K.o.-Runde über die volle Distanz von fünf Spielen fehlen nun nur noch drei Siege aus den erneut maximal fünf Begegnungen des Play-off-Halbfinales gegen die PS Karlsruhe Lions. Dann haben die Tigers durch den Einzug in die beiden Endspiele zumindest die sportliche Voraussetzung (siehe Box) zur Rückkehr ins Oberhaus geschafft. Doch die an diesem Donnerstag (18 Uhr/sportdeutschland.tv) zunächst gastgebenden Tübinger sollten tunlichst vor dem badischen Lokalrivalen gewarnt sein.

Anders als die Mannschaft von Cheftrainer Danny Jansson ersparten sich die Karlsruher dank ihres wieder einmal bärenstarken und vor allem auch treffsicheren Spielmachers Lovell Cabbil (19/im Schnitt 16,8) im Play-off-Viertelfinale gegen Bremerhaven ein »Endspiel«. Auch bei der Tübinger 92:95-Auswärts-Niederlage Anfang Dezember war der 26 Jahre alte US-Amerikaner nicht nur wegen seiner 30 Punkte überragend. Mit Bazoumana Koné (17/im Schnitt 15,2) und Ben Shungu (13,8) gibt es bei den Löwen aber noch zwei weitere Guards, die in jedem Spiel heiß laufen können. So natürlich auch in den anstehenden Derbys.

Tigers-Spielmacher Aatu Kivimäki und vor allem auch Defensivspezialist Timo Lanmüller werden das Trio verteidigen. »Das wird keine leichte Aufgabe. Wir müssen an unsere Grenzen gehen«, mutmaßt Lanmüller, »weil die drei in dieser Saison die gesamte Liga vor große Herausforderungen gestellt haben«. Weil dies aber bei Kivimäki und Lanmüller am vorletzten Hauptrunden-Spieltag recht gut geklappt hatte, kassierten die Karlsruher, die ansonsten durchaus als Mannschaft der Stunde bezeichnet werden kann, bei ihrem letzten Auftritt in der Paul-Horn-Arena vor vier Wochen mit dem 76:85 die einzige Niederlage aus den zwölf Partien vor dem Beginn der Play-offs. (GEA)