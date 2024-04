Tigers Tübingen holen einen routinierten Weltenbummler für das Saisonfinale

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Die Tigers Tübingen haben mit dem Ende der Wechselfrist (31. März) nochmals auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Der Bundesliga-Aufsteiger hat mit dem US-Amerikaner Frank Gaines seine vierte und damit letzte Nachverpflichtung in der laufenden Saison getätigt. Der 33-Jährige ist im deutschen Oberhaus kein Unbekannter. In der Saison 2016/17 lief er für Rasta Vechta auf. Gaines ist am Ostermontag in Tübingen eingetroffen, erhält einen Vertrag bis Saisonende und soll bereits am Freitag beim enorm wegweisenden Kellerduell gegen die Rostock Seawolves (20 Uhr, Dyn) für die Raubkatzen auflaufen.

Gaines ist ein wahrer Weltenbummler. In seinem elften Jahr als Profi sind die Tigers Tübingen bereits der 18. Club für ihn. Dennoch habe Gaines bei seinen diversen Stationen fast immer sportlich abgeliefert, heißt es in der Pressemitteilung. In der laufenden Runde spielte der 33-Jährige in der zweiten italienischen Liga für Benacquista Assicurazioni Latina Basket. In 13 Partien standen starke 17 Zähler sowie 2,2 Assists zu Buche. Im Sommer 2022 wurde der US-Amerikaner Gaines mit Benfica Lissabon sogar Meister. Auch beim Verein aus der portugiesischen Hauptstadt war er Leistungsträger und erzielte durchschnittlich fast 16 Punkte. Vor allem aus der Distanz (42,8 Prozent) und von der Freiwurflinie (85,8 Prozent) zeigte sich der 1,91 Meter große Guard/Forward mit einer guten Quote äußerst treffsicher.

Gaines Erfahrung soll Konstanz ins Tigers-Spiel bringen

Diese Qualitäten soll der 33-Jährige in den verbleibenden acht Partien nun auch für die Mannschaft von Tigers-Trainer Danny Jansson einbringen. Genau einen solchen Akteur haben die Neckarstädter in einer schwierigen Transfersituation kurz vor dem Ende der Wechselfrist gesucht. Mit seiner Verpflichtung, insbesondere durch seine Erfahrung, erhofft sich der finnische Headcoach mehr Konstanz im Spiel. »Frank ist ein sehr erfahrener Spieler, der schon öfters in ähnlichen Situationen war. Gleichzeitig hoffen wir, dass ein Spieler seines Kalibers in Kombination mit seiner Erfahrung unserem gesamten Team einen Schub geben wird. Nicht nur im Spiel, sondern auch im Training«, sagt Jansson über die Neuverpflichtung. (GEA)