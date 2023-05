Tigers Tübingen erhalten Bundesliga-Lizenz mit Bedingung

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Basketball-Zweitligist Tigers Tübingen hat die Bundesliga-Lizenz ohne Auflagen bekommen. Das teilte der Club am Freitag mit. Fünf Teams haben vom Lizenzligaausschuss eine »auflösende Bedingung« erhalten, heißt es in einer Vereinsmitteilung. Darunter auch die Tigers. »Wir freuen uns sehr über den positiven Bescheid und die Lizenzerteilung«, wird Jascha Maus, General Manager der Tigers zitiert: »Die gestellte Auflage werden wir nun in Ruhe prüfen und umgehend entsprechende Maßnahmen einleiten. Das wir nun, nach weniger als zwei Jahren, bereits an diesem Punkt angelangt sind, ist eine wahnsinnige Leistung und der Dank gilt allen, die diesen Weg ermöglicht haben.«

Eine Bedingung ist natürlich auch, dass sich die Tigers sportlich für die Bundesliga qualifizieren. Am Freitagabend trifft das Team zum ersten Spiel im Playoff-Viertelfinale auf die Eisbären Bremerhaven. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr in der Paul Horn-Arena.

Von 2004 an spielten die Tigers in der Bundesliga bis sie 2018 als Tabellen-Letzter abgestiegen sind. In der vergangenen Saison wurde die sportliche Qualifikation für den Aufstieg in die Bundesliga geschafft. Jedoch wurde die Rückkehr in die Beletage des deutschen Basketballs aus finanziellen Gründen nicht wahrgenommen. (pm/GEA)